Antalya'da Tehlikeli Trafik İhlali

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyrederek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üzerine yattığı motosikletle trafikte seyreden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, Antalya-Mersin D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. 33 AKR 126 plakalı motosikletin sürücüsü, üzerine yüzüstü yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kendi canını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sorumsuz sürücünün üzerine yattığı motosikletle Ekmel Mahallesi'nden Macar Kavşağı'na kadar seyrettiği, video kaydının bittiği anlarda sürücünün aynı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor. - ANTALYA