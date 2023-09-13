Antalya'da Tarihi Yapının Üzerine Çıkan Adam Fotoğraf Çekti

Antalya'da, 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıkan bir adam, tarihi yapıların fotoğrafını çekti. Neden çıktınız sorusuna ise, 'Kusura bakmayın' diyerek güldürdü.

Antalya'da, 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıkan adam, tarihi yapıların fotoğrafını çekti. Neden çıktınız sorusuna ise, "Kusura bakmayın" diyerek güldürdü.

Olay, Elmalı Mahallesi tarihi Kaleiçi bölgesinin içerisinde bulunan ve 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devrinde Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarihi Kaleiçi bölgesine gelen adam, bir süre bölgede incelemelerde bulundu. Ardından ise Mevlevihane olarak kullanılan yapının üzerine çıktı. Eline telefonu alarak aynı bölgede bulunan Yivli Minare, Mevlevihane Hamamı, Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbelerinden oluşan yapıların ve tarihi suların fotoğrafını çekti. Yaklaşık 5 dakika yapının üzerinde kalan adam, daha sonra aşağı inerek Konyaaltı caddesine doğru gözden kayboldu.

Kendisine yöneltilen 'Neden fotoğraf çektiniz?' sorusuna ise, "Kusura bakmayın" diyerek cevap verdi. - ANTALYA