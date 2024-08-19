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Antalya'da Süper Ay İzlenimi

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Antalya'da havanın açık olması dolayısıyla 'Süper Ay', büyüklüğü ve parlaklığıyla kenti aydınlattı. Ayın dünyaya en yakın konumuna geldiği, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünmesiyle ortaya çıkan doğa olayı süper ay, görüntüsüyle vatandaşları büyüledi.

ANTALYA'da ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' ilgiyle izlendi.

Antalya'da havanın açık olması dolayısıyla 'Süper Ay', büyüklüğü ve parlaklığıyla kenti aydınlattı. Ayın dünyaya en yakın konumuna geldiği, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünmesiyle ortaya çıkan doğa olayı süper ay, görüntüsüyle vatandaşları büyüledi. Vatandaşlar, süper ayı kentin değişim simgeleri ile birlikte fotoğraflamak için çaba sarfetti.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, dünyanın tek doğal uydusu olan ayın yerberi konumunda görülmesi olayıdır. Süper Ay sırasında ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünür. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Süper Ay'ın oluşmasının sebebini, ayın dünya etrafındaki yörüngesinin tam bir yuvarlak olmaması olarak açıklıyor. Ay, yerberi konumunda dünyadan 363 bin 300 kilometre uzaklıkta yer alırken bu durum yeröte konumunda 405 bin 500 kilometredir. Ayın dünyaya olan uzaklığı genellikle 382 bin 900 kilometre civarıdır ve yıl içerisinde değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik Süper Ay fenomenini meydana getirir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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