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Antalya'da Sonbahar Keyfi: 30 Derecede Denize Girenler

Antalya'da Sonbahar Keyfi: 30 Derecede Denize Girenler
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Eylül ayının ortasında Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye yükselirken, tatilciler denizin tadını çıkarıyor. Nem oranının yüksek olduğu kentte, plajlarda yoğunluk gözlemleniyor. Ancak yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ANTALYA'da 30 dereceye ulaşan sıcak havada bunalanlar sonbahar mevsiminde denize girmenin keyfini çıkardı.

Eylül ayında Antalya'da, hava sıcaklığı bugün 30 dereceye ulaştı. Nemin yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 28 derece ölçüldü. Sonbahar mevsiminde zaman zaman parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da hafta sonu tatilinde sahillerde doluluk oluştu. Bazıları sahilde yürüyüş yapıp, gölge alanlarda oturarak vakit geçirdi, nemden bunalanlar denizde serinledi. Tatilciler denizde yüzüp plajda güneşlenerek eğlenceli vakit geçirirken bazıları da kano ile açılıp denizin ortasında spor yaptı.

Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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