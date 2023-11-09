Antalya'da sokakta yaşayan bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu

ANTALYA'da bir süredir sokaklarda yaşayan Ramazan Sarıoğlu (63), sabah saatlerinde geldiği caminin bahçesinde ölü bulundu. Oturduğu bankın arasına, dizlerinin üzerine düşen Sarıoğlu'nun yanındaki poşetten, battaniye ve kıyafet çıktı.Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Ateş Camisi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süredir sokaklarda yaşayan Ramazan Sarıoğlu, saat 09.00 sıralarında cami bahçesine girdi. Bahçedeki banklardan birine oturan Sarıoğlu, bir anda rahatsızlanarak bankın arasında dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette hayatını kaybetti. Bu sırada cami bahçesine girenler Sarıoğlu'nu görünce uyuduğunu düşünerek önce seslendi. Bir cevap alınmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları kontrolde, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sarıoğlu'nun yanındaki poşetten battaniye ve kıyafet, ceplerinden de bir miktar para çıktı. Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)