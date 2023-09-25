Antalya'da Sokak Hayvanlarına Hizmet Veren Bakım Evi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmete açtığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde 6 ayda 1560 sokak hayvanının bakım ve tedavisi gerçekleştirilirken, 196 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Nisan Dünya Hayvan Hakları Koruma gününde açılışını yaptığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, can dostlara umut olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en modern hayvan barınma tesisi olan, 45 bin metrekare alana yayılan tesiste, sokak hayvanları geniş, alttan ısıtmalı ve konforlu yaşam alanlarında misafir ediliyor. Geçici yuvalarında modern şartlarda bakılan sokak hayvanları kalıcı yuvalarına gitmeyi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinde 6 ayda 1560 hayvanın tedavisi gerçekleştirilirken, 196 kedi ve köpek sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

1380 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, bakım evinde, sokak hayvanları için canla başla çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Kılıç, "Kısırlaştırma çalışmaları, ortopedi operasyonlarımız ve hasta tedavi takiplerimiz devam etmekte. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 1380 kısırlaştırma operasyonu ve 180 tane ortopedi operasyonu gerçekleştirdik. Toplam 196 kedi ve köpeğimizi sahiplendirdik. Ayrıca bakım evimizde halen toplam 950 köpek ve 350 kedinin tedavisi ve operasyonlarının takibi yapılmaktadır. Bunun dışında engelli kedi ve köpeklerimiz doğal yaşam alanlarında mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedir" dedi.

Aslı Kılıç, bakımevinde sokak hayvanlarını sahiplendirme işlemi yapıldığını belirterek, "Sokak hayvanlarımız yeni yuvalarını bekliyor. Vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz. Satın almayın, sahiplenin" çağrısında bulundu.