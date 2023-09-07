Antalya'da Skuter Kullanan Kişi Kasisi Fark Etmedi, Yaralandı
Antalya'da bir uygulamadan skuter kiralayan kişi, yoldaki kasisi fark etmeyerek hızlı girince dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Antalya'da bir uygulamadan skuter kiralayan kişi, yoldaki kasisi fark etmeyerek hızlı girince dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3847 sokakta meydana geldi. Umut adlı soyadı öğrenilemeyen kişi, bir uygulamadan skuter kiraladı. Sokaktaki kasisi fark etmeyen genç, dengesini kaybedip yere düştü. Gencin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekibi, yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.