Antalya'da Skuter Kullanan Kişi Kasisi Fark Etmedi, Yaralandı

Antalya'da bir uygulamadan skuter kiralayan kişi, yoldaki kasisi fark etmeyerek hızlı girince dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.