Antalya'da Silindir Makinesinin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı, silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı (53), silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kahyalar Mahallesi Hıdır Sokak'ta meydana geldi. Silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı, boşta çalışır vaziyetteyken hareket eden silindirin altında kaldı. Durumu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğdacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken taşeron firma yetkilisi 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Buğdacı'nın yakınları bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi. Yapılan incelemenin ardından Buğdacı'nın cenazesi defnedilmek üzere alındı.