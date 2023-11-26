Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışlar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür yağan yağmur ırmakların taşmasına neden oldu. Çilek seraların plastik örtüleri zarar gördü, sahildeki dalgalar ara sokaklara ulaştı.

- Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına çilek seralarına zarar verdi

Dalgalar sahili aşıp ara sokaklara girdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışlar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür yağan yağmur ırmakların taşmasına neden oldu.

Kent geneline dün akşam saatlerinen buyana etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sebebiyle çilek seraların plastik örtüleri zarar gördü. Belkıs mahallesinde seraların naylon örtüleri parçalanırken içindeki ürünler de kullanılamaz hale geldi. Boğazkent sahilinde dalgaların sahili aşın sokaklara ulaştığı anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Köprüçayı ırmağının kenarında bulunan restoranlar da suların yükselmesi sonucu sular içinde kaldı.