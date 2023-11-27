Antalya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Heyelanlar Meydana Geldi

Antalya'da, hafta sonu şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı ilçe yollarında heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dört koldan müdahalede bulunarak kapanan yolları trafiğe açtı.

Antalya'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Gazipaşa, Alanya, Kaş ile birlikte bazı ilçe yollarında heyelan meydana geldi. Antalya'nın dört bir tarafında teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuzluklara dört koldan müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol ekipleri, Gazipaşa ilçesine bağlı Sugözü Grup Yolunun Belbaşı mevkiindeki heyelan sonucu kapanan bölümüne müdahale etti. Sağanak yağışla birlikte grup yoluna yuvarlanan dev kaya parçaları, araç trafiğinin bir süre kapanmasına neden oldu. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri, kapanan yolu tekrar araç trafiğine açtı

ALANYA'DA ÇALIŞMA YAPILDI

Sağanak yağış ve fırtına Alanya'da etkili oldu. Alanya kırsalında yağışlar sonrası yollar yarıldı, toprak ve taşla doldu. Alanya Dim Grup Yolu Gümüşkavak, Bucak ve Alacami mahallelerinde dört noktada yollar büyük zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri bölgeye hemen ekiplerini göndererek çalışma başlattı. Kapanan şarampol ve büzler açılırken, yoldaki taş ve çamur da greyder tarafından temizlendi.

Öte yandan, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan yolunda da çalışma yapıldı. Karayolları ekiplerine yardım edilerek Kaş Kalkan yolu temizlendi.