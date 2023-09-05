Antalya'da Şiddetli Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerine metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düştü. Saat 20.00'den sonra etkili olan sağanak, vatandaşları olumsuz etkiledi. Araçlar ulaşımda zorluk yaşarken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. Sipariş götüren moto kuryeler de sağanakta güçlük yaşadı. Araçlar ise yollardaki su birikintileri yüzünden ulaşımda zorluk yaşadı.