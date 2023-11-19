Antalya'da Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Çınar Ağacı Yola Devrildi

Antalya'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çınar ağacı kökünden kırılarak yola devrildi. Park halindeki bir otomobilde küçük çapta hasar meydana geldi.

Antalya'da, şiddetli rüzgarın etkisi ile bir çınar ağacı kırılarak yola devrildi. Park halindeki bir otomobilde küçük çapta hasar meydana geldi.

Olay, 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1001 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamayıp kırılarak yola devrildi. Ağacın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli testere yardımı ile ağacı parçalara bölerek yolu açtı. Olayın meydana geldiği yerde bulunan otomobillerden birinde ise küçük çaplı hasar meydana geldi. Yol tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA