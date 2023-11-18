Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle kırılan ağaç dalları trafiğin aksamasına neden oldu. Trafik akışı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda normale döndü.

Antalya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, karayolunda trafik aksadı

D 400 Karayolunda kırılan ağaç dalları sürücülere zor anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle kırılarak yola düşen ağaç dalları trafiğin aksamasına neden oldu.Trafik, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yoldaki dalların temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Meteoroloji tarafından hızı saatte 110 kilometreye ulaşabilecek şiddetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısının yapıldığı Antalya'da gün boyu önemli bir olumsuzluk yaşanmazken şddetli nrüzgar Manavgat ilçesinde ağaçları devirdi. Manavgat- Antalya Karayolu D-400 Yavrudoğan Mahallesinde şiddetli yağmur ve fırtına refüjdeki ağaçların dallarının kırılarak yola düşmesine neden olurken, yola saçılan ağaç dalları trafiğin aksamanı neden oldu.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Bölge Trafik Amirliği ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda gerekli önlemleri alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yola sarkan ve tehlike arz eden dalları keserek yoldan kaldırdı. Çalışmaların ardından Manavgat-Antalya Karayolunda trafik akışı normale döndü.