Antalya'da Şiddetli Fırtına Etkisini Sürdürüyor

ANTALYA'da önceki gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına, dün de etkisini göstermeye devam etti. Şehir merkezindeki çöp konteynerlerini deviren fırtına, ağaçların da dallarını kırdı.

Meteoroloji'nin önceki gün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, fırtına dün gece saatlerinde de devam etti. Meteorolojinin ölçümlerine göre saatteki hızı 100 kilometre hıza ulaşan fırtına, ikinci gününde de hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerini deviren fırtına, belediye ekiplerine mesai yaptırdı. Fırtınanın devirdiği çöp konteynelerini kaldıran belediye ekipleri, fırtınaya rağmen çalışmaya devam etti. Bir sitede bulunan ağacın da dallarını kıran fırtına, yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu. Sürücüler bir süre yolun tek tarafını kullanmak zorunda kaldı. Fırtanın bugün öğle saatlerinde son bulması bekleniyor. (DHA)