Antalya'da Sıcak ve Yüksek Nemden Bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde Serinledi

Antalya'da sıcak ve yüksek nemden bunalanlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile yakın bir noktadaki sulama kanalı ise denize gidemeyen çocukların tercihi oldu. Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, nem oranı yüzde 60 ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler denizde yüzerek serinlemeyi tercih ederken bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Sahil kıyısında ağaçların gölgesinde dinlenen tatilciler de vardı. Konyaaltı Sahili'ne 15 kilometre uzaklıkta ise çok farklı bir serinleme yöntemi vardı. Sulama kanalına giren çocuklar ve yetişkinler tehlikeye aldırmadan saatlerce yüzdü. Akıntıya karşı zaman zaman kulaç atmakta zorlanan çocuklara, sulama kanalına giren arkadaşları destek oldu. Yol kenarına aracını park eden iki arkadaş da kıyafetleriyle köprü üzerinden sulama kanalına atladı.

Antalya'da sıcak ve yüksek nemden bunalanlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile yakın bir noktadaki sulama kanalı ise denize gidemeyen çocukların tercihi oldu.Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, nem oranı yüzde 60 ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler denizde yüzerek serinlemeyi tercih ederken bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Sahil kıyısında ağaçların gölgesinde dinlenen tatilciler de vardı.

TEHLİKELİ SERİNLİK

Konyaaltı Sahili'ne 15 kilometre uzaklıkta ise çok farklı bir serinleme yöntemi vardı. Sulama kanalına giren çocuklar ve yetişkinler tehlikeye aldırmadan saatlerce yüzdü. Akıntıya karşı zaman zaman kulaç atmakta zorlanan çocuklara, sulama kanalına giren arkadaşları destek oldu. Yol kenarına aracını park eden iki arkadaş da kıyafetleriyle köprü üzerinden sulama kanalına atladı. (DHA)