Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 74 olduğu belirtildi. Bu nedenle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı kişiler güneşten korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları ise park ve bahçelerdeki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Turistler ise Konyaaltı ve Lara sahilinden denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 74 ölçüldü.

Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler, park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahilinden denize girmeyi tercih etti.

Öte yandan, bazı tatilciler de parklarda ağaçların altındaki gölge alanlarda dinlendi.