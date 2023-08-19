Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Nedeniyle Sahillerde Yoğunluk

Antalya'da hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 87'ye ulaştığı bildirildi. Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde denize girerek rahatlamaya çalıştı. Bazı tatilciler ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluştu.