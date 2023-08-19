Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Nedeniyle Sahillerde Yoğunluk
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Antalya'da hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 87'ye ulaştığı bildirildi. Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde denize girerek rahatlamaya çalıştı. Bazı tatilciler ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluştu.
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'e ulaştı.
Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar ve tatilciler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler sahil bandındaki ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Konyaaltı sahilinde bir grup gencin de tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atladığı görüldü.
Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluşması dikkati çekti. Konyaaltı'nda varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.