Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Serinledi

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Havanın sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 69 olarak kaydedildi. Sahildekilerden bazıları güneşlenirken kimileri de yürüyüş yaptı. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturanların yanı sıra bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.