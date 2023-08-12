Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Serinlemek İsteyenleri Sahillere Taşıdı

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Havanın sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi. Sahildekilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yaparak serinlemeyi tercih etti. Konyaaltı sahilinde kayalıklardan atlayan bir grup gencin, suda topla oynaması ilginç görüntü oluşturdu.