Antalya'da Sıcak Hava Nedeniyle Güneşten Korunma Çabaları

Antalya'da öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle güneşten korunmak isteyenler, gölgelik alanları tercih etti. Yürüyüş yapan bazıları ise başlarını güneşten korumak için havlu ve şapka kullandı. İnsanların yanı sıra sokak hayvanları da sıcaktan bunaldı.

ANTALYA'da öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle güneşten korunmak isteyenler, gölgelik alanları tercih etti. Yürüyüş yapan bazıları ise başlarını güneşten korumak için havlu ve şapka kullandı.

Geçen haftadan bu yana yurt genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle turizm kenti Antalya'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretti. Bugün öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle kentte yaşayanlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerini tercih ederken, yürüyüş yapanlar ise şapka, şemsiye veya havlu ile kafalarını korudu. Sıcaktan bunalan bazılarının tercihi de Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler serinlemek için sıcaklığı 29 derece olan denize girerken, bazıları ise sahil bandındaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.

İnsanların yanı sıra sokak hayvanları da sıcaktan bunaldı. Hayvanlar refüjde çalışan fıskiyelerle ve kliması açık işyerlerinin içerisine girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.