Antalya'da Sıcak Hava İnsanları Sahile Sürükledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gece sıcaklığın 30 dereceye ulaşması ve yüksek nem, vatandaşları Konyaaltı Sahili'nde serinlemeye yönlendirdi. Meteoroloji, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 53 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.

ANTALYA'da gece 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve yüksek nemden bunalanlar geceyi Konyaaltı Sahili'nde geçirip serinlemeye çalıştı. 'Çok sıcak' havanın yaşandığı kentte, 08.30'da sıcaklık 35 dereceye yükseldi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 53 dereceye yükselmesi beklenen Antalya'da, sıcak hava kentte hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da, nemin de etkisiyle bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlamayı tercih etti. Çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniye gibi örtülerde uyuyanlar, güneşin doğuşuyla sıcaklığın daha da artmasından dolayı denize girerek serinledi. Bazıları da sabahın ilk saatlerinde sahile gelip denizde yüzmeyi tercih etti. Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan 'çok sıcak' hava nedeniyle saat 08.30'da termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz

Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Temizleyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.