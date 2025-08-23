Antalya'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor: Sıcaklık 36 Dereceyi Buldu

Antalya'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor: Sıcaklık 36 Dereceyi Buldu
Antalya'da sıcaklık 36 dereceye ulaştı ve yüksek nem nedeniyle bu sıcaklık daha da hissediliyor. Sıcak havadan bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Turizm kenti Antalya'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 36 dereceye ulaştı. Kentte yüzde 86'yı bulan nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı daha fazla hissedildi. Yüksek nemin etkisiyle zaman zaman kentin siluetini oluşturan Bey Dağları da görülemedi. Sıcak havadan bunalanlar ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenler denize girerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri ise kıyıda kayalıklardan denize atlayıp eğlendiklerini belirtti.

