Antalya'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeye rağmen parkların içerisindeki süs havuzlarında yüzüyor. Hava sıcaklığı 30 derece olan Antalya'da çocuklar, denize gitmek yerine süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor. Hijyenik olmayan havuzlarda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştiriyor. Polislerin uyarısıyla havuzdan ayrılan çocuklar, denize gitmek için plan yapıyorlar.

Antalya'da serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu: Süs havuzlarında yüzüyorlar

ANTALYA - Antalya'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeye rağmen parkların içerisindeki süs havuzlarında yüzüyor.

Antalya'da sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 30 derece, nem oranıysa yüzde 64 olarak ölçülürken, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağ'ındaki süs havuzuna gelen iki çocuk, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi. İki arkadaş, içinde aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle elektrik kaçağı olabilecek olan havuzdaki dakikalarca eğlendi. Zaman zaman fiskiyelerin üzerinde yürüyen çocuklar, polislerin uyarmasıyla havuzdan ayrıldı.

13 yaşındaki Taha Özmen, havanın çok sıcak olduğunu belirterek," Denize yarın gideceğiz. Arkadaşım bu parka gelmemizi istedi, tehlikeli olmadığını söyledi. Su çok ılık" dedi"

13 yaşındaki Berat Güngör, hava sıcak olduğunu, bugün süs havuzuna girdiklerini yarın ise denize gideceklerini ifade etti.