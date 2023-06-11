Antalya'da Sedir Gölgesi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Sedir (Katran) Gölgesi Buluşması etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte kamp ateşi yakılarak çadırlar kuruldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Elmalı ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Sedir (Katran) Gölgesi Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, gazetecilere, "Çadırını al, sende gel" sloganıyla düzenledikleri etkinliğe bu yıl büyük ilgi olduğunu söyledi.

Bol oksijenli havada kamp ateşi yaktıklarını ifade eden Dikici, etkinliği geleneksel hale dönüştürdüklerini kaydetti.

Etkinlikte Elmalı ve diğer ilçelerden katılan vatandaşlar kurdukları çadırlarıyla kamp yaptı.