Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da Sedir Gölgesi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Sedir Gölgesi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Sedir (Katran) Gölgesi Buluşması etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte kamp ateşi yakılarak çadırlar kuruldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Elmalı ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Sedir (Katran) Gölgesi Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, gazetecilere, "Çadırını al, sende gel" sloganıyla düzenledikleri etkinliğe bu yıl büyük ilgi olduğunu söyledi.

Bol oksijenli havada kamp ateşi yaktıklarını ifade eden Dikici, etkinliği geleneksel hale dönüştürdüklerini kaydetti.

Etkinlikte Elmalı ve diğer ilçelerden katılan vatandaşlar kurdukları çadırlarıyla kamp yaptı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Yaşam

Antalya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title