Antalya'da Seçmenler Sahilleri Tercih Etti

Antalya'da oy kullanan vatandaşlar ve turistler, bulutlu havaya rağmen sahillerde vakit geçirdi. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonrası dinlenmek için sahilleri tercih ettiği görüldü.

Antalya'da vatandaşlar ile turistler, bulutlu havaya rağmen sahillerde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 23, nemin yüzde 53 ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, ara ara etkili olan sağanak ve bulutlu havaya rağmen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullandıktan sonra dinlenmek için sahilleri tercih ettiği görüldü.

Konyaaltı Sahili'nde bazıları denize girerken, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.