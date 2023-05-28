Antalya'da Seçim Sonrası Sahile Akın

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullananlar, sıcak havanın tadını denize girip, güneşlenerek çıkardı. Meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı verdiği Antalya'da parçalı bulutlu ve güneşli hava yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullananlar, sonrasında vakit geçirmek için sahillere gitti.

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullananlar, sıcak havanın tadını denize girip, güneşlenerek çıkardı.

Meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı verdiği Antalya'da parçalı bulutlu ve güneşli hava yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullananlar, sonrasında vakit geçirmek için sahillere gitti. Sıcak havanın tadını çıkarmak için Konyaaltı Sahili'ne gelenler güneşlenip, denize girdi. Dalgalı denizde yüzen, sahilde yürüyüş yapanlar eğlenceli vakit geçirdi. Turistlerin yanı sıra pazar günü iznini denizde geçirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde kalabalık oluşturdu.