Antalya'da scooter faciasının yıl dönümünde gözyaşları sel oldu

Antalya'da geçen yıl yaşanan scooter faciasında hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kazanın yıl dönümünde gözyaşları arasında anıldı. Anne Sevim Kayahan ve Ela Balcı, acılarının hiçbir zaman dinmediğini ifade etti.

- Antalya'da 2 genci hayattan koparan scooter faciasının yıl dönümüzde gözyaşları sel oldu

Yağız Balcı ve Ada Kayahan yıl dönümünde gözyaşları arasında anıldı

Anne Sevim Kayahan ve Ela Balcı çocuklarının arkadaşlarına sarılarak teselli olmaya çalıştı

Sevim Kayahan ve Ela Balcı:

"Acımız hiçbir zaman dinmedi"

ANTALYA - Antalya'da yaşanan scooter faciasında hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan kazanın yaşandığı noktada ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kazanın yıl dönümünde gözyaşları arasında anıldı. Anne Sevim Kayahan ve Ela Balcı acılarının hiçbir zaman dinmediğini ifade etti.

Kaza, geçen yıl 22 Ekim akşamı Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Balcı idaresindeki scootera, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Balcı ve Kayahan, kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan Gülmez ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Antalya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sürücüye, daha önceki eylemleri de göz önüne alınarak indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Kazanın yıl dönümünde anıldılar, gözyaşları sel oldu

Geçen zamanın ardından aile çocuklarının acısını bir kez bile olsun unutmadı. Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kazanın yıl dönümünde kazanın yaşandığı noktada bir kez daha anıldı. Anma programı çerçevesinde olay yerine çok sayıda karanfil bırakılarak, çam ağacı karanfillerle süslendi. İki gence ait fotoğraflar da ağaca asıldı. Gençlerin ailesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Anne Sevim Kayahan ve Ela Balcı çocuklarının arkadaşlarına sarılarak teselli olmaya çalıştı.

"Çok üzgünüz, acımız hiçbir zaman dinmedi"

Yaşanılan acının bir tarifinin olmadığını belirten Baba Murat Kayahan, "Biz hergün ölüyoruz ama belki sürücü çok kısa süre sonra çıkacak" dedi. Anne Sevim Kayan ise, "Çok üzgünüz, acımız hiçbir zaman dinmedi. Acımız artarak devam ediyor. Bir yandan onların yokluğunu tutunmaya çalışırken, bir yandan da hukuk mücadelesi verdik" dedi.

"Bizim için bu sonsuza kadar sürecek"

Kazanın ardından bir yıl geçtiğini belirten anne Ela Balcı, "Onları bir yıldır göremiyoruz ve sarılamıyoruz. Bizim için bu sonsuza kadar sürecek. Çok acı, Allah kimsenin başına vermesin. Dostluk ve arkadaşlık nedir arkadaşları öğretti" sözlerine yer verdi. Baba Ali Balcı da çocukları çok özlediklerini belirtti.

8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çaptırıldı

Dava hakkında bilgi veren Avukat Sevilay Sarıkaya ise şu ifadelere yer verdi: "Antalya 5 ağır ceza mahkemesinde yargılama yapıldı. Sanığın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk haline devam karar verildi. Karanın gerekçesinde özetle belirtmek isterim, kazadan önce drift, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan hakkında kamu davasının açılmasına ertelenmesine karar verilmiş olması, birden çok trafik kurallarını ihlali nedeniyle, hakkında idari yaptırım kararlarının bulunması, aşırı hızla araç kullanması, 112 Acil Çağrı merkezini aramak yerine arkadaşlarını araması gerekçesini oluşturmuştur. Dosya şuan Yargıtay'da temiz incelemesindedir. Biz inanıyoruz ki Yargıtay da vereceği kararla başka çocuklarımızın ölmesine engel olmak için caydırıcılık sağlayacaktır.