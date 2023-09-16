Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu, Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları ise yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve bisiklete binmeyi tercih etti.