Antalya'da Sahillerde Bayram Yoğunluğu

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından sıcak havayı fırsat bilenler sahilde güneşin tadını çıkardı. Dün yağış alan Antalya'da bugün güneşli hava etkili oldu. Sıcaklığın 23 dereceye ulaştığı kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde sahiller doldu. Güneşli havayı fırsat bilip Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bazıları kumsalda güneşlendi. Bazıları denizde yüzdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarından itibaren kentte 4 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam