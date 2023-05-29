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Antalya'da Sağanak Etkili Oluyor

Antalya'da Sağanak Etkili Oluyor

Yaşam Haberleri

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağmurun yarın akşama kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağmurun yarın akşama kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Antalya Valiliğinin twitter hesabından yapılan açıklamada, salı günü akşamına kadar Antalya ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olarak yağışların süreceği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Yaşam

Antalya Yaşam Haberler

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