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Antalya'da römork kazası: 5 araçta hasar, 1 kişi yaralandı

Antalya'da römork kazası: 5 araçta hasar, 1 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Kaş ilçesinde çeki demirinden çıkan ve üzerinde tekne bulunan römorkun araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, toplam 5 araçta hasar oluştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çeki demirinden çıkan ve üzerinde tekne bulunan römorkun araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kalkan Mahallesi'nde kamyonetle fiber tekne taşınan römork, rampada çeki demirinden çıkarak yokuş aşağı hareket etti.

Durumu fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, kamyonetin el frenini çekmeyi unutarak koşarak tekneyi tutmaya çalıştı.

Bu sırada yokuş aşağı hareket eden kamyonet park halindeki araçlara çarparak hasara neden oldu.

Vatandaşların tutmaya çalıştığı üzerinde fiber tekne bulunan römork da hareket halindeki araçlara çarptı.

Römorkla araç arasında kalan motosiklet sürücüsü son anda kurtuldu.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı, toplam 5 araçta hasar oluştu.

Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Talip Demirci - Yaşam

Antalya Tragger Yaşam Haberler

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