Antalya'da Plastik Malzemelerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir alanda plastik malzemelerin alev aldığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi'nde seraların olduğu kısımda plastik malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanların çıktığı yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi.