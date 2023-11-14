Antalya'da Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın, şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktan dahi görülecek kadar büyük dumanlar oluşturdu. Yangın, hızlı ve yoğun müdahale sayesinde söndürüldü ancak binlerce plastik kasa küle döndü ve fabrikada zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangının dumanları, şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktan görüldü. Akaryakıt istasyonu ve başka bir işletmenin arasındaki fabrikada çıkan yangın ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binlerce plastik kasa küle dönerken, fabrikada da zarar meydana geldi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı üzerindeki plastik kasa ve ambalaj fabrikasında saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin sardığı fabrikanın, hemen yakınında akaryakıt istasyonu bulunması tedirginlik oluşturdu. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangında binlerce plastik kasa küle döndü, fabrikada zarar meydana geldi. AFAD ekipleri de herhangi bir kimyasal sızıntının olup olmadığına yönelik ölçüm gerçekleştirirken, yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının ilk başladığı anlarda fabrikadan yayılan dumanlar 30 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA