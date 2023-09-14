Antalya'da Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye 7 Bin TL Cezai İşlem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakasız motosikletlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 7 bin lira cezai işlem uygulandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan motosiklet kullanımı ve kazaları sebebi ile yapılan denetimlerini sıklaştırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakasız motosikletlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 7 bin lira cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan motosiklet kullanımı ve kazaları sebebi ile yapılan denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde plakası olmayan motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda motosikletler kontrol edilirken, bir motosiklet sürücüsüne plakasız motosiklet kullanmaktan 7 bin lira idari para cezası kesildi. Motosikleti ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kentin birçok noktasında denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA