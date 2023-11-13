Antalya'da Plajda Çıkan Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya'nın Lara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Sahilde yürüyenler sağa sola kaçarken, bazıları ise cep telefonu ile o anı görüntülemeye çalıştı.

Antalya'nın Lara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Sahilde yürüyenler sağa sola kaçarken, bazıları ise cep telefonu ile o anı görüntülemeye çalıştı.

Antalya'da kıyıya yakın bölgede çıkan ve sahilden karaya ulaşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Büyük bir alanda girdap şeklinde deniz üzerinden gelen hortum, sahile doğru ilerledi. Deniz şemsiyeleri ve plaj havluları havada uçuşurken, sahilde yürüyenler, evcil hayvanlar sağa sola kaçıştı. Denizden karaya ulaşan hortumu gören tatilcilerin çığlıkları cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Kısa süreli panik anında denize giren ve güneşlenenler, o anları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.(DHA)