Antalya'da Özel Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Antalya'da havadan ve karadan yapılan özel trafik denetimlerinde alkol, motosiklet, emniyet kemeri, yük taşıyan araçlar ve toplu taşımacılık yapan sürücüler kontrol edildi. Denetimlerde birçok sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan ve karadan özel trafik denetimleri devam ediyor. Antalya Karayolları üzerinde 1 haftalık havadan yapılan çalışmalarda alkol denetiminde 3 bin 609, motosiklet denetiminde 358, emniyet kemeri denetiminde 12 bin 546, yük taşıyan araçların denetiminde 10 bin 294, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde 739 sürücü kontrol edildi. Helikopter/drone denetiminde ise 245 sürücüye, radarla hız denetiminde 477 sürücüye, geçici plakalı araçların denetiminde 4 sürücüye, yük taşıyan araçların denetiminde 164 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA