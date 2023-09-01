Antalya'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde Ukraynalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Marina N.'nin kullandığı 07 NVE 58 plakalı üstü açık spor otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kaza ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Marina N. kazayı yara almadan atlattı. Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayarak dizüstü çöken Marina N.'yi arkadaşı teselli etti. - ANTALYA