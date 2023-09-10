Antalya'da otomobil eczaneye girdi

ANTALYA'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp bir eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih K. (35) yönetimindeki 07 ADU 223 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım üzerindeki elektrik panosuna, ardından bir eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Fatih K., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle restorandan çıkarıldı. Kaza, eczanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza sırasında restoranın ve eczanenin kapalı olduğu belirtildi.

'HIZ SINIRI 70'E ÇIKARILDI'

Mahallede oturan Işık Aslıhan, "Her hafta sonu mutlaka burada kaza oluyor. Hız sınırı eskiden 50'ydi, şimdi 70'e çıkarıldı. Sanırım biraz da bu sebep oluyor. Sürat yapıyorlar ve kavşağı dönemiyorlar. Dönemedikleri takdirde de bir yerlere giriyorlar. İşte bu eczacı oluyor, dönerci oluyor bazen durak oluyor. Allah'tan çok büyük kazalar yaşamadık, ölen insan sayısı az. Kaybettiğimiz insanlar da oldu burada. O yüzden bu konuyla ilgili tedbir alınması lazım. İnsan olarak korkuyoruz. Çoğu zaman yaya geçidini kullanıyoruz ve korkuyoruz. Sürekli bir kaza yaşanır korkusu içerisindeyiz ve kaza da oluyor. O yüzden tedbir alınmalı" dedi.