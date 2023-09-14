Antalya'da Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden yaralı kurtarılan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla ambulansa alındı.

Kaza, 12.00 sırasında Geyikbayırı Mahallesi 3826 Sokak üzerinde meydana geldi. 07 EAK 18 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıkan 69 yaşındaki Önal Önder, yokuş aşağı inerken virajda karşısına otomobil çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybedip dere yatağına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Önder, ters dönen otomobilinden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kenara oturan Önder'in boynuna vatandaşlar tarafından boyunluk takıldı. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder, kaşık sedyeye alındı. Daha sonra ekipler el birliğiyle sedyeyi yaklaşık 10 metrelik vadiden çıkarıldı. Önder, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA