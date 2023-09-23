Antalya'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Lüks Tekneye ve Ormana Sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks tekneye, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

- Otluk alanda başlayan yangın, lüks tekneye ardından ormana sıçradı

Bölgede itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks tekneye, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kundu turizm bölgesinde yer alan Akşu Çayı kenarında otluk alanda başlayan yangın, karada tadilat gören yaklaşık 15 metre uzunluğundaki lüks bir tekneye, ardından ormana sıçradı. Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan müdahalenin de beklendiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.