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Antalya'da Otel İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında çalışan bir işçi, düşerek hayatını kaybetti. İnşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.