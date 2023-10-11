Antalya'da Orman Yangını Villalara Sıçramadan Söndürüldü
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan orman yangını, yakındaki villalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Altınkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı ve hızla yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alındı ve yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın bir özel fidanlık olduğu belirlendi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yakındaki villalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 12.30 sırasında Altınkale Mahallesi 4546 Sokak üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çam ağaçlarının kısa sürede alevlenmesi nedeniyle bölgedeki villa sakinleri büyük korku yaşadı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın yakındaki bir özel fidanlık olduğu görüldü. - ANTALYA