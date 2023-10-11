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Antalya'da Orman Yangını Villalara Sıçramadan Söndürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan orman yangını, yakındaki villalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Altınkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı ve hızla yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alındı ve yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın bir özel fidanlık olduğu belirlendi.