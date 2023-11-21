Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 işçi, 2 orman muhafaza memuru ve 1 mühendisle müdahale edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık yarım dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA