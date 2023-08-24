Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Aydıncık Mahallesi Tahtabaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik hattında oluşan arıza nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, 1 helikopter, 3 arazöz, 2 tanker, 1 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ile 37 personel yangını söndürme çalışması başlattı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında, 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA