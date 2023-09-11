Antalya'da Okul Trafiği Nedeniyle Trafik Durma Noktasına Geldi

ANTALYA'da, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik durma noktasına geldi. Özellikle okulların önlerindeki ara sokaklarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'da 509 bin 692 öğrenci, 36 binden fazla öğretmen için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Haftanın ilk günü okullarına çocuklarını ulaştırmak isteyen veliler, sabah erken saatlerde yola düştü. Erken saatler olmasına rağmen kentte trafik durma noktasına geldi. Araçlar birçok ana arterde güçlükle ilerledi. Özellikle okulların önünde park eden öğrenci servisleri ve velilerin araçları nedeniyle ara sokaklarda dahi uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentin genelinde yaşanan trafik nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, halk otobüslerinin trafiğe takılması nedeniyle de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. (DHA)