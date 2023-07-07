Antalya'da Nem Bulutları Şehri Sardı

Sabah saatlerinde nem oranının yüzde 73'e ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nemden görüş mesafesinin azalmasıyla 'Mazı Dağı' olarak bilinen bölgedeki mahallelerin şehir merkezinden görülmesi zorlaştı.

Saat 07.30 sıralarında sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü Antalya'da nem yüzde 60 olarak kaydedildi. Hissedilen sıcaklığın 26 derece olduğu kentte sabah saatlerinde etkili olan nem nedeniyle sıcaklık bunalttı. Havanın ısınmasıyla saat 10.00 sıralarında nem oranı yüzde 73'e yükseldi. O saatte sıcaklığın 32 derece olduğu kentte hissedilen sıcaklık ise 35 derece ölçüldü. Nem bulutlarının sardığı kentte görüş mesafesi azaldı. Kent merkezinin kuzeyinde 'Mazı Dağı' olarak bilinen bölgedeki mahallelerin şehir merkezinden görünmesi zorlaştı. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte saat 12.00 sıralarında ise nem yüzde 47'ye geriledi, hava sıcaklığı ise 32 derece oldu. Hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseldi. Antalya'da hava sıcaklığının yarın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.