Antalya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Doğan Yıldırım hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşen Yıldırım ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.