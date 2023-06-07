Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, araçlara çarpmamak için yaptığı fren sonucu devrildi ve yaralandı. Olay yerinde tesadüfen bulunan bir doktor, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, ambulans gelene kadar da yanından ayrılmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tomobile çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde tesadüfen bulunan bir doktor yaparken, gencin durumunu kontrol eden doktor ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yapay şelale istikametinden gelip çevre yolu istikametine seyir halindeki Furkan Avcı'nın kullandığı 08 ABG 869 plakalı motosiklet, Çetin Emeç kavşağına yaklaştığı sırada, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için frene basında devrildi.Motosikletiyle birlikte yola savrularak yaralanan Furkan Avcı'nın yardımına tesadüfen olay yerinden geçen Dr. Serdar Şekerci koşarken, yerde yatan şahsın kontrolünü yaparak ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.

Dr. Serdar Şekerci, motosiklet sürücüsü gencin, ayağında problem olduğunu, çatlak ya da kırık olabileceğini söyledi. Furkan Avcı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA