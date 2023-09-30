Antalya'da Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü ve Yaya Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosiklet yaya geçidinden geçen bir vatandaşa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek sürüklenen motosikletin yaya geçidinden geçen vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Sarıkaya'nın kullandığı 07 BGD 318 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yaya geçidinden geçmekte olan Muzaffer Dönmez'e çarptı. Kazada yaralanan Muzaffer Dönmez 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı motosiklet sürücüsü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran araçları son anda fark ettiğini, onlara çarpmamak için frene basınca sürüklenmeye başladığını, yayaya da sürüklenirken çarptığını belirttiler. - ANTALYA