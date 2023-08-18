Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Antalya'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsüne alkollü olduğu tespit edilerek para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. 0,51 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay konuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde, havuzlu kavşak istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Turan Kuzgun'un kullandığı 01 EGA 81 plakalı motosikletin, aynı istikamette giderken 4035 Sokağa dönmek isteyen Musab Kılıçparlar'ın kullandığı 07 BCR 908 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Özlem Kuzgun yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde, motosiklet sürücüsünün 0,51 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu; motosikleti de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANTALYA